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Готував вибухи на залізниці під Одесою. Затримано російського агента з 3 кг тротилу

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 10:42
Готував вибухи на залізниці під Одесою. Затримано російського агента з 3 кг тротилу Фото: СБУ затримала російського агента, який готував диверсії на залізниці під Одесою (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці. У нього знайшли 3 кг тротилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. В результаті багатоетапної спецоперації в Одеській області затримано агента ГРУ", - йдеться в повідомленні.


Серед вилученого у зловмисника - понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.

Агент РФ збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці.



"Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку", - додають в СБУ.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором". Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Раніше в Донецькій області на закладці вибухівки затримали диверсанта так званої "ДНР". Він намагався підірвати підстанцію на залізниці.

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Служба безпеки України вибухи
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