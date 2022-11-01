ООН, Туреччина та Україна на 2 листопада не планували рух суден зерновим коридором

Делегації ООН, Туреччини та України домовилися не планувати рух суден зерновим коридором у Чорному морі на 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Спільного координаційного центру (СКЦ).

"Секретаріат ООН у СКЦ повідомляє, що делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати руху суден у рамках Чорноморської ініціативи 2 листопада", - йдеться у повідомленні прес-служби. У СКЦ також зазначили, що призупинення руху кораблів у рамках "зернової угоди" 2 листопада є тимчасовим заходом. Інспектори ООН та Туреччини за сьогодні провели 36 перевірок судів, що відбувають. Команди піднялися на борт ще двох суден, але процес було припинено. Усі звіти про інспекції передано російській та українській делегаціям.