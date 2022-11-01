ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 01 листопада 2022 15:19
ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області (відео) Фото: ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Миколаївським десантникам вдалося знищити танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"В одному з районів Донецької області, воїни-артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти противника", - йдеться у повідомленні.

Десантники повідомили, що танк російських окупантів був знищений протитанковими засобами, а БМП - вогнем артилерії.

Нагадаємо, що раніше українські десантники знищили російський БТР ударами з артилерії та дрону.

Також українські військові знищили склад боєприпасів з "кадирівцями" у Луганській області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні