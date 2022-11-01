ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області (відео)

Миколаївським десантникам вдалося знищити танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Десантники повідомили, що танк російських окупантів був знищений протитанковими засобами, а БМП - вогнем артилерії.

"В одному з районів Донецької області, воїни-артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше українські десантники знищили російський БТР ударами з артилерії та дрону.

Також українські військові знищили склад боєприпасів з "кадирівцями" у Луганській області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.