Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України, - Зеленський
Російські військові ракетними ударами пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. У ході розмови глава держави наголосив на її ролі у приєднанні України до європейської мережі ENTSO-E. Після цього наша країна почала експортувати електроенергію до Європи та стала одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.
"На жаль, через удари ракетами і безпілотниками-камікадзе з боку РФ по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми всі відновимо, і в спокійніший час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії до Європи", – наголосив президент України.
Зеленський також докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури та закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку країн-членів ЄС.
Окрему увагу сторони приділили подальшому посиленню енергетичних санкцій проти РФ. Президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додаток до цінових обмежень на нафту, а також обмежити постачання російського зрідженого газу до країн ЄС у рамках наступного санкційного пакету, який необхідно затвердити якнайшвидше.
Раніше Сімсон заявила, що якщо Росія продовжить шкодити енергетичній інфраструктурі України, постачатиме електроенергію Україні Європейський Союз.
Також ми писали, що єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон завітала до Києва, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору нашої держави.
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