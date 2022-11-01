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Воллес назвав причину провалу російського бліцкригу в Україні

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Лондон, Вівторок 01 листопада 2022 20:42
Воллес назвав причину провалу російського бліцкригу в Україні Фото: міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Блискавичне російське вторгнення в Україну провалилося тому, що окупаційні війська не забезпечили собі нормальний зв'язок, бронезахист та комплексну протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, яку цитує The Guardian.

Повідомляється, що Воллес заявив про це на комітеті з міжнародних відносин та оборони у британському парламенті.

"Росіяни зазнали невдачі, маючи перевагу в кількості. Вони могли похвалитися тим, скільки у них БМП та танків, але у них не було ані нормальної комплексної ППО, ані нормального зв'язку, ані нормальної захисної броні на їхній бронетехніці, яку "Джавеліни" просто розібрали . І при всій своїй масы вони не могли рухатися далі", - зазначив він.

Він також прокоментував, як війна в Україні змінить планування НАТО.

"У холодній війні у кожного з нас були визначені свої місця, ми всі знали, в якій частині німецького кордону ми будемо розгорнуті. Насправді все звелося до таких деталей, що пілоти знали цілі для свого роду "Дня Д". Я не очікую, що у нас буде така сама деталізація, але це означає, що НАТО має прояснити, в чому полягає спільний військовий план і яку роль у ньому відіграє Великобританія", - додав Воллес.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Великобританії пообіцяло російському президенту Володимиру Путіну "серйозні наслідки" у разі ядерного удару по Україні.

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