Макрон пообіцяв Зеленському допомогти зміцнити ППО: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Єлисейського палацу.

Про це Макрон заявив Зеленському під час телефонної розмови, яка відбулась сьогодні. Президент Франції підтвердив повну мобілізацію його країни для якнайшвидшого збільшення військової підтримки України, зокрема, щодо протиповітряної оборони.

"Президент Макрон також висловив рішучість допомогти Україні протистояти наближенню зими, коли росіяни завдали значної шкоди інфраструктурі електро- та водопостачання країни. Він зазначив, що Франція посилить свою підтримку щодо цього", - йдеться у повідомленні.

Зеленський обговорив з Макроном зупинку Росією виконання угоди про експорт українського зерна морським коридором. Президент Франції засудив одностороннє рішення Росії, яке вкотре завдає шкоди світовій продовольчій безпеці. Також президенти обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, де тиск російської армії на український персонал ще більше ставить під загрозу безпеку станції.

Макрон згадав хибні твердження Росії про підготовку Україною "брудної бомби" та привітав зразкову прозорість України, яка негайно дозволила прибути на місце місії МАГАТЕ, щоб продемонструвати, що Україна повністю дотримується своєї угоди про гарантії та зняття необґрунтованих звинувачень.

"Два президенти домовилися організувати 13 грудня у Парижі міжнародну конференцію для підтримки стійкості країни у зимовий період. З цією метою найближчим часом розпочнеться підготовча робота з іншими партнерами України. Крім того, два президенти також домовилися про організацію двосторонньої конференції, спрямованої на мобілізацію французьких компаній, яка відбудеться 12 грудня", - додали наостанок.