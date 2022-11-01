ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган проведе переговори із Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди"

Новость на русском →
Анкара, Вівторок 01 листопада 2022 14:01
Ердоган проведе переговори із Зеленським та Путіним щодо "зернової угоди" Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Сторони обговорять "зернову угоду", яку намагається зірвати Москва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, якого цитує "Анадолу".

"Президент Туреччини найближчими днями проведе переговори з колегами з України та РФ, у тому числі щодо "зернової угоди", - пишуть ЗМІ, цитуючи слова Чавушоглу.

Що відбувається

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що "тимчасово призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені в забезпеченні безпеки "зернового коридору".

На що відповів президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна продовжує виконувати умови угоди, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною та закликав "заспокоїти Росію".

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що Росія вагається та блокує роботу "зернового коридору", оскільки не отримала можливості експортувати своє зерно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні