ЗСУ просунулися на схід від Куп'янська і відбили атаки на Бахмут: мапи боїв ISW

Українські військові просунулися на схід від Куп'янська Харківської області та відбили атаки на Бахмут Донецької області. Крім того, ЗСУ продовжували контрнаступальні операції на лінії "Сватове - Кремінна", а окупанти продовжують будувати оборону на Херсонському напрямку.

Лінія схід Харківської області - захід Луганської області

Окупанти стверджують, що українські війська вели контрнаступальні операції на північному сході Харківської області 30 та 31 жовтня. Генштаб України, зокрема, заявив, що російські війська атакували Миколаївку та Новоселівське, приблизно за 30 км на північний захід від Сватового, що вказує на те, що українські війська просунулися на схід від району Куп'янська.

Російські джерела стверджують, що 30 та 31 жовтня українські війська продовжували контрнаступальні операції на лінії "Сватове - Кремінна". У Генштабі України 31 жовтня зазначили, що російські війська обстріляли площу (15 км на північний захід від Кремінної), вказуючи на те, що українські війська продовжують наступ у напрямку траси R66 "Святово - Кремінна" на північ від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаку російських військ на Білогорівку, за 10 км на південь від Кремінної. 31 жовтня окупанти заявили, що українські диверсійно-розвідувальні групи промацують позиції російської оборони у районі Білогорівки.

Херсонська область

Російські сили продовжували оборонні операції у Херсонській області 30 та 31 жовтня. Українські військові джерела повідомили, що російські війська ведуть дистанційне мінування районів поблизу лінії фронту в Херсонській області, евакуювали військове майно на східний берег річки Дніпро та переформовують частини (ймовірно, додавання нових мобілізованих резервістів для відтворення бойових частин).

Російські джерела додатково заявили 31 жовтня, що російські війська займають інженерні позиції на північний захід від Херсона і готуються до оборонних дій. На знімках із соціальних мереж видно, що російські колаборанти встановлюють колючий дріт для зміцнення оборонних позицій на північ від Херсона у Чорнобаївці та на захід від Херсона у Білозерці.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступні операції у Херсонській області 30 та 31 жовтня. Російські джерела повідомляли, що українські війська намагалися прорвати російські позиції у Бериславському районі. Відео, опубліковане 30 жовтня, як повідомляється, показує, як українські сили розмінують російські міни в невстановленому районі Херсонської області, що свідчить про спроби України просунутися на територію, що утримується Росією.

Повідомляється, що українська кампанія з перехоплення завдає шкоди російським силам, які перекидаються через Дніпро. Оперативне командування України "Південь" повідомило 31 жовтня, що вогнем українських військ було знищено дві баржі, які російські війська використовували для перекидання російських військ із західного (правого) берега на східний (лівий) берег біля Антонівського мосту минулого тижня. Південне оперативне командування України додатково повідомило, що 30 жовтня українські сили провели 156 вогневих вильотів та завдали ударів по двох російських складах боєприпасів у Бериславському та Баштанському районах.

Донбас

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаки російських військ на сам Бахмут, Яковлівку (16 км на північний схід від Бахмута), Бахмутське (10 км на північний схід від Соледар) та Майорськ (20 км на південь від Бахмута) з 30 до 31 жовтня. Український генеральний штаб повідомив, що російські війська провели серію безуспішних наземних атак на північній, північно-західній та південно-західній околицях Донецька 30 та 31 жовтня.

Російські сили, ймовірно, ініціювали контрнаступ на лінії "Павлівка-Вугледар", намагаючись оточити українські сили поблизу лінії фронту 2014 року в районі Вугледар, але навряд чи цей наступ допоможе російським військам зайняти значні території за лініями, які існували протягом останніх восьми років.