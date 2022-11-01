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Україна отримає від США вісім систем NASAMS, - Пентагон

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США, Вівторок 01 листопада 2022 12:17
Україна отримає від США вісім систем NASAMS, - Пентагон Фото: вісім систем NASAMS отримає Україна від США (flickr.com.davidvankeulen)
Автор: Тетяна Степанова

У Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні сумарно вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони США.

Також зазначається, що дві системи будуть розгорнуті в нашій країні вже найближчим часом. Ще шість ми отримаємо пізніше.

"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - сказав представник Пентагону.

Там також зауважили, що системи ППО наша держава буде отримувати й від інших країн.

"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - розповіли у Міноборони США.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS, які можуть серйозно посилити протиповітряну оборону.

Раніше ми писали, що виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України.

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