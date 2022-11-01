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Окупанти вночі атакували Полтаву "Шахедами": є руйнування (фото)

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Полтава, Вівторок 01 листопада 2022 11:43
Окупанти вночі атакували Полтаву "Шахедами": є руйнування (фото) Фото: Окупанти вночі атакували Полтаву Шахедами (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 1 листопада російські війська атакували Полтаву безпілотниками "Шахед". Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Вночі Полтавську область атакували чотири безпілотники. Уламки впали на складські приміщення у Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа.

При цьому протягом наступної години в цей же район влучили ще 3 дрони-камікадзе. Загальна площа пожежі становила 3600 квадратних метрів.

Пожежу вже ліквідовано.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалі.

Також вночі ворог атакував Миколаїв, запустивши по місту чотири ракети. Є загиблі та п'ятеро поранених.

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Полтава Обстріл дрони
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