Пенсії, доплати, меддопомога, тарифи й дозвілля: що зміниться для українців у квітні

Квітень 2026 року принесе українцям низку важливих змін у різних сферах життя. Декому перерахують пенсії, інших - підтримають одноразовими виплатами, але будуть також і "загальні" нововведення.
Головне:
З 1 квітня 2026 року в Україні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій, який торкнеться двох категорій працюючих пенсіонерів.
Так, виплати зростуть для українців, які:
У квітні 2026 року майже 13 мільйонів українців отримають одноразову доплату до пенсій або соціальних виплат.
Йдеться про додаткові 1500 гривень, які нарахують найбільш вразливим категоріям населення.
Кошти будуть нараховані автоматично - через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соцвиплати (на рахунки в банках або через "Укрпошту").
Наприкінці лютого 2026 року Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про позашкільну освіту", які дозволяють встановлювати вищі зарплати працівникам закладів позашкільної освіти.
10 березня його підписав президент України, а 12 березня - документ опублікували в "Голосі України". Отже, закон набере чинності з 12 квітня (через місяць із дня його опублікування).
Це розширить фінансову автономію засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у питаннях формування зарплат (окладів, доплат, надбавок, грошових винагород).
Раніше в Україні оновили перелік лікарських засобів та медвиробів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою в межах програми "Доступні ліки".
З квітня вона поповниться новими препаратами для лікування хронічних хвороб (до оновленого списку додали 37 нових препаратів у різних дозуваннях).
Основний акцент зроблено при цьому на лікуванні:
З квітня поточного року в Україні розпочнеться поступове впровадження нових, більш ефективних методів діагностики туберкульозу.
Вони замінять традиційну пробу Манту.
Йдеться, зокрема, про використання тесту на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).
У квітні набирають чинності зміни до закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі:
Запроваджені норми спрямовані на поєднання:
Нові правила стосуватимуться як електронних, так і паперових документів (хоча останні - використовуються зараз лише у виняткових випадках).
При цьому основна мета - посилення контролю за тим, наскільки обґрунтовано тій чи іншій людині видається лікарняний.
У квітні стартує черговий етап подачі заявок у межах щоквартальної програми "Ветеранський спорт".
Йдеться про 1500 гривень на заняття спортом для ветеранів і ветеранок.
Така ініціатива надає можливість ветеранам та учасникам бойових дій з інвалідністю отримувати фінансову допомогу для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури.
Щоб кожен міг обрати свій формат руху з урахуванням стану здоров'я та власного темпу.
У квітні мобільний зв'язок для декого з українців може здорожчати.
Так, мобільний оператор lifecell повідомив, що підвищує ціни на популярні тарифні плани вже з 2 квітня 2026 року.
При цьому абонентам збільшать обсяг мобільного інтернету - кількість ГБ для використання в країнах Європейського Союзу.
"Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад і територій підготували проект змін до правил і тарифів пасажирських перевезень.
Так, вже з квітня 2026 року може відбутись індексація тарифів на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів - орієнтовно на 20%.
Українцям пояснили, що це - перша індексація таких тарифів з 2012 року;
В цілому ж динамічне ціноутворення на залізничні квитки у преміумсегменті (СВ та 1 клас поїздів "Інтерсіті+") може залежати від попиту, дати купівлі та заповненості поїзда.
У березні в Україні запрацював так званий "паливний" кешбек.
Йдеться про те, що українці, які заправляються на АЗС і беруть участь у програмі, отримають до 15% витрачених грошей.
Очікується, що програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.
А компенсація за пальне, куплене у березні, надійде на картку "Національного кешбеку" до кінця квітня.
З квітня в Україні розпочинається щорічний "сезон тиші".
Йдеться про особливий період, передбачений законом, коли дикі тварини масово розмножуються та вирощують потомство.
Триватиме він до 15 червня.
У квітні в Україні починає діяти "загальна" нерестова заборона - щорічні весняно-літні обмеження на вилов риби у період її розмноження.
В цілому вона розпочинається з 1 квітня 2026 року, проте насправді ця дата умовна - для водойм у більшості регіонів України, але не для всіх без виключення.
Тобто місцями строки можуть відрізнятися.
При цьому в деяких областях обмеження щодо вилову певних видів риб може, навпаки, закінчуватись.
Так, наприклад, у всіх рибогосподарських водних об'єктах (та їх частинах) міста Києва та Київської області заборона на вилов щуки у період її переднерестової та нерестової активності було запроваджено у період з 15 лютого до 31 березня 2026 року.
Згідно з інформацією директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тараса Лєсового, квітень 2026 року може стати визначальним місяцем, який задасть "ритм" усьому року.
У коментарі РБК-Україна експерт раніше пояснив, що попри економічний тиск та зовнішні виклики, Національний банк має достатньо ресурсів, щоб утримати ситуацію під контролем і не допустити хаосу на валютному ринку.
"Можна припустити, що впродовж квітня загальний фон дещо заспокоїться, а на світових ринках повернеться хоч і крихкий, але все ж спокій. Хоча повна невизначеність, безумовно, нікуди не зникне", - зауважив фахівець.
