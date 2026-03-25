ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Без проби Манту: з квітня Україна переходить на нові методи виявлення туберкульозу

11:23 25.03.2026 Ср
2 хв
Чому відмовились від надійного методу і як тепер діагностуватимуть хворобу?
aimg Василина Копитко
Для діагностики стійких форм хвороби вже використовують обладнання GeneXpert (фото: Freepik)

Із квітня в Україні розпочнеться поступове впровадження нових, більш ефективних методів діагностики туберкульозу, які замінять традиційну пробу Манту. Зокрема, йдеться про використання тесту на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора Центру громадського здоров’я Володимира Курпіта під час брифінгу до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Головне:

  • Нові методи діагностики: З квітня в усіх регіонах почнуть впроваджувати тести ТВГІ та сучасні шкірні тести, які є більш чутливими за пробу Манту.
  • Швидкість результату: Завдяки обладнанню GeneXpert діагностувати лікарсько-стійкі форми хвороби тепер можна протягом чотирьох годин.
  • Скорочення термінів лікування: Нові підходи дозволили зменшити курс терапії з 1,5 року до 6-9 місяців.
  • Рання вакцинація: Згідно з оновленим календарем щеплень, вакцинацію БЦЖ тепер проводять у перший день життя дитини.

Нові стандарти діагностики

За словами Курпіти, Україна масштабує використання сучасних тестів, які дозволяють виявляти захворювання, особливо у дітей, значно якісніше.

"З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективними у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах", - зазначив очільник ЦГЗ.

Крім того, для діагностики лікарсько-стійких форм хвороби вже використовується обладнання GeneXpert, яке дозволяє отримати результат протягом чотирьох годин.

Зміни у лікуванні та вакцинації

Керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка повідомив, що термін терапії суттєво скоротився: тепер курс триває 6-9 місяців замість колишніх 1,5 року. Це дозволило підняти показник одужання до 72-75% (у 2017 році цей показник становив 50%).

Ключові факти про поточну ситуацію:

  • 70% пацієнтів лікуються амбулаторно;
  • 67% хворих отримують медико-соціальний супровід (допомога з прийманням ліків, відновленням документів для ВПО тощо);
  • діагностика та лікування є повністю безкоштовними.

Читайте також про те, що з 2026 року в Україні почав діяти оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Одна із ключових змін - БЦЖ робитимуть уже через 24 години після народження, а не на 3-5 добу, як це відбувалося раніше.

Нещодавнє опитування ЮНІСЕФ, проведене разом із МОЗ, показало, що більш як 80% батьків та опікунів позитивно ставляться до щеплень.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Здоров'я
Новини
