Без проби Манту: з квітня Україна переходить на нові методи виявлення туберкульозу
Із квітня в Україні розпочнеться поступове впровадження нових, більш ефективних методів діагностики туберкульозу, які замінять традиційну пробу Манту. Зокрема, йдеться про використання тесту на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора Центру громадського здоров’я Володимира Курпіта під час брифінгу до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.
Головне:
- Нові методи діагностики: З квітня в усіх регіонах почнуть впроваджувати тести ТВГІ та сучасні шкірні тести, які є більш чутливими за пробу Манту.
- Швидкість результату: Завдяки обладнанню GeneXpert діагностувати лікарсько-стійкі форми хвороби тепер можна протягом чотирьох годин.
- Скорочення термінів лікування: Нові підходи дозволили зменшити курс терапії з 1,5 року до 6-9 місяців.
- Рання вакцинація: Згідно з оновленим календарем щеплень, вакцинацію БЦЖ тепер проводять у перший день життя дитини.
Нові стандарти діагностики
За словами Курпіти, Україна масштабує використання сучасних тестів, які дозволяють виявляти захворювання, особливо у дітей, значно якісніше.
"З цього року Україна буде поступово переходити від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективними у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах", - зазначив очільник ЦГЗ.
Крім того, для діагностики лікарсько-стійких форм хвороби вже використовується обладнання GeneXpert, яке дозволяє отримати результат протягом чотирьох годин.
Зміни у лікуванні та вакцинації
Керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка повідомив, що термін терапії суттєво скоротився: тепер курс триває 6-9 місяців замість колишніх 1,5 року. Це дозволило підняти показник одужання до 72-75% (у 2017 році цей показник становив 50%).
Ключові факти про поточну ситуацію:
- 70% пацієнтів лікуються амбулаторно;
- 67% хворих отримують медико-соціальний супровід (допомога з прийманням ліків, відновленням документів для ВПО тощо);
- діагностика та лікування є повністю безкоштовними.
З 2026 року в Україні почав діяти оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Одна із ключових змін - БЦЖ робитимуть уже через 24 години після народження, а не на 3-5 добу, як це відбувалося раніше.
