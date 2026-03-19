У квітні мільйони українців отримають додаткові 1500 гривень: кому і як нарахують гроші

У квітні 2026 року майже 13 мільйонів українців отримають одноразову доплату до пенсій або соцвиплат. Додаткові 1500 гривень нарахують найбільш вразливим категоріям населення.

Хто саме та як отримає одноразову доплату в квітні

Про запуск цільової підтримки для пенсіонерів і вразливих категорій населення повідомила 18 березня 2026 року прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Програма спрямована саме на тих громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів", - пояснила вона у своєму Facebook

Очільниця уряду зауважила, що одноразова доплата у розмірі 1500 гривень надійде декому з українців вже у квітні.

"Її отримають майже 13 млн людей", - наголосила Свириденко.

Вона пояснила також, що кошти будуть нараховані автоматично - через ті ж механізми, за якими люди вже отримують пенсії та соціальні виплати (на рахунки в банках або через "Укрпошту").

Отже, ніяких заяв або додаткових звернень подавати для цього не потрібно.

Публікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Більш детально про рішення уряду розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

"Завдяки уточненню чисельності отримувачів соцвиплат та верифікації даних у межах відповідних бюджетних програм, вдалося спрямувати ресурс на підтримку громадян без залучення додаткового фінансування та без ризиків для майбутніх виплат", - повідомив він.

Посадовець пояснив також, хто саме може розраховувати на одноразову доплату в розмірі 1500 гривень.

Перш за все йдеться про одержувачів пенсії:

за віком;

по інвалідності;

у зв'язку із втратою годувальника;

за вислугу років (які мають право на пенсію за віком).

Улютін уточнив, що в цілому розмір пенсії не має перевищувати 25 595 гривень.

Разом із тим доплату нарахують незалежно від розміру пенсії:

для ветеранів війни з 2014 року;

для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Одноразову доплату вразливі категорії українців отримають вже у квітні (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Крім того, доплата розрахована на людей, які отримують державну допомогу/компенсацію:

на проживання з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

⁠як малозабезпечена родина або отримують базову соціальну допомогу (БСД);

замість пенсії - у тому числі з числа осіб з інвалідністю та по втраті годувальника;

⁠за проживання разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

⁠як особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

⁠як багатодітні родини;

⁠як одинокі матері;

як ⁠діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

⁠як діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

⁠як діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

як ⁠діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (у тому числі з інвалідністю та ті, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях).

Публікація Улютіна (скриншот: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Насамкінець міністр підтвердив, що кошти людям нарахують у межах виплат за квітень окремою сумою: