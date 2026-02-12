"Доступних ліків" стане більше: коли та які важливі препарати з'являться у списку
Програму "Доступні ліки" в Україні планують розширити. Вже навесні до неї увійдуть комплексні й ефективні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького у Facebook.
Читайте також: Довготривалий медсестринський догляд: кому послуга доступна безкоштовно і як отримати
Головне:
- Терміни: розширення урядової програми "Доступні ліки" заплановане вже навесні 2026 року.
- Категорії: до списку додадуть нові препарати для лікування серця й судин, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.
- Умови: пацієнти зможуть отримати медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою - за наявності електронного рецепта.
- Захист прав: у разі відмови аптеки видати ліки, пацієнтам радять звертатися на гарячі лінії МОЗ або НСЗУ.
Чим важливі "Доступні ліки" для українців
Народний депутат нагадав, що "Доступні ліки" - один із ключових кроків команди президента для забезпечення доступності медикаментів пацієнтам з хронічними захворюваннями.
На цей рік, за його словами, в бюджеті закладено кошти на розширення урядової програми.
Завдяки цьому ще більше українців зможуть отримати необхідне лікування:
- або безоплатно;
- або з частковою доплатою.
Коли саме "Доступних ліків" стане більше
Згідно з інформацією Радуцького, програма "Доступні ліки" розширюється вже з квітня 2026 року.
Йдеться про те, що у ній з'являться нові препарати від:
- серцево-судинних захворювань;
- діабету;
- хвороб дихальної системи.
Нові препарати в "Доступних ліках" з'являться з квітня (інфографіка: facebook.com/radutskyy)
"Оскільки серцево-судинні хвороби часто поєднуються з діабетом чи хворобами дихальної системи, ми розширюємо доступ пацієнтів саме до комплексних та ефективних препаратів", - наголосив народний депутат.
Він додав, що запобігання та лікування серцево-судинних захворювань - "пріоритет роботи профільного комітету та МОЗ".
Крім того, Радуцький нагадав, що цьогоріч в Україні:
- стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+" для раннього виявлення патологій;
- було збільшено фінансування кардіохірургічної допомоги.
Які препарати додадуть до програми
В цілому, станом на зараз, урядова програма реімбурсації "Доступні ліки" вже охоплює понад 700 найменувань і продовжує зростати.
Так, з квітня до неї додаються:
- аторвастатин - базова терапія для контролю рівня холестерину;
- ривароксабан, дабігатран, апіксабан - сучасні пероральні антикоагулянти для профілактики інсульту при фібриляції передсердь та лікування тромбозів;
- дапагліфлозин та емпагліфлозин - терапія для пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу у визначених групах;
- формотерол у комбінації з беклометазоном - базисна інгаляційна терапія для контролю бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворювання легень).
Як отримати "Доступні ліки" в Україні
Насамкінець Радуцький нагадав, що для отримання ліків у межах програми громадянам необхідно:
- відвідати лікаря первинної ланки або профільного спеціаліста;
- отримати електронний рецепт;
- звернутися до аптеки.
"Якщо вам відмовляють у наданні медикаментів у фармацевтичному закладі, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201 або пишіть до контакт-центру НСЗУ - 16-77", - підсумував народний обранець.
Публікація Радуцького (скриншот: facebook.com/radutskyy)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які аптеки в Києві працюватимуть цілодобово у разі блекаутів (список адрес).
Тим часом уряд доручив Міністерству охорони здоров'я та Держпродспоживслужбі посилити моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках по всій країні.
У разі виявлення порушень щодо торгівельних націнок, держава реагуватиме жорстко - до суб'єктів господарювання застосовуватимуть штрафні санкції.
Читайте також, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно).
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.