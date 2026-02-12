ua en ru
Головна » Життя » Зміни

"Доступних ліків" стане більше: коли та які важливі препарати з'являться у списку

Четвер 12 лютого 2026 14:12
Програму "Доступні ліки" у 2026 році планують розширити (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Програму "Доступні ліки" в Україні планують розширити. Вже навесні до неї увійдуть комплексні й ефективні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького у Facebook.

Читайте також: Довготривалий медсестринський догляд: кому послуга доступна безкоштовно і як отримати

Головне:

  • Терміни: розширення урядової програми "Доступні ліки" заплановане вже навесні 2026 року.
  • Категорії: до списку додадуть нові препарати для лікування серця й судин, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.
  • Умови: пацієнти зможуть отримати медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою - за наявності електронного рецепта.
  • Захист прав: у разі відмови аптеки видати ліки, пацієнтам радять звертатися на гарячі лінії МОЗ або НСЗУ.

Чим важливі "Доступні ліки" для українців

Народний депутат нагадав, що "Доступні ліки" - один із ключових кроків команди президента для забезпечення доступності медикаментів пацієнтам з хронічними захворюваннями.

На цей рік, за його словами, в бюджеті закладено кошти на розширення урядової програми.

Завдяки цьому ще більше українців зможуть отримати необхідне лікування:

  • або безоплатно;
  • або з частковою доплатою.

Коли саме "Доступних ліків" стане більше

Згідно з інформацією Радуцького, програма "Доступні ліки" розширюється вже з квітня 2026 року.

Йдеться про те, що у ній з'являться нові препарати від:

  • серцево-судинних захворювань;
  • діабету;
  • хвороб дихальної системи.

&quot;Доступних ліків&quot; стане більше: коли та які важливі препарати з'являться у спискуНові препарати в "Доступних ліках" з'являться з квітня (інфографіка: facebook.com/radutskyy)

"Оскільки серцево-судинні хвороби часто поєднуються з діабетом чи хворобами дихальної системи, ми розширюємо доступ пацієнтів саме до комплексних та ефективних препаратів", - наголосив народний депутат.

Він додав, що запобігання та лікування серцево-судинних захворювань - "пріоритет роботи профільного комітету та МОЗ".

Крім того, Радуцький нагадав, що цьогоріч в Україні:

  • стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+" для раннього виявлення патологій;
  • було збільшено фінансування кардіохірургічної допомоги.

Які препарати додадуть до програми

В цілому, станом на зараз, урядова програма реімбурсації "Доступні ліки" вже охоплює понад 700 найменувань і продовжує зростати.

Так, з квітня до неї додаються:

  • аторвастатин - базова терапія для контролю рівня холестерину;
  • ривароксабан, дабігатран, апіксабан - сучасні пероральні антикоагулянти для профілактики інсульту при фібриляції передсердь та лікування тромбозів;
  • дапагліфлозин та емпагліфлозин - терапія для пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу у визначених групах;
  • формотерол у комбінації з беклометазоном - базисна інгаляційна терапія для контролю бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворювання легень).

Як отримати "Доступні ліки" в Україні

Насамкінець Радуцький нагадав, що для отримання ліків у межах програми громадянам необхідно:

  • відвідати лікаря первинної ланки або профільного спеціаліста;
  • отримати електронний рецепт;
  • звернутися до аптеки.

"Якщо вам відмовляють у наданні медикаментів у фармацевтичному закладі, телефонуйте на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 505 201 або пишіть до контакт-центру НСЗУ - 16-77", - підсумував народний обранець.

&quot;Доступних ліків&quot; стане більше: коли та які важливі препарати з'являться у спискуПублікація Радуцького (скриншот: facebook.com/radutskyy)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які аптеки в Києві працюватимуть цілодобово у разі блекаутів (список адрес).

Тим часом уряд доручив Міністерству охорони здоров'я та Держпродспоживслужбі посилити моніторинг цін на лікарські засоби в аптеках по всій країні.

У разі виявлення порушень щодо торгівельних націнок, держава реагуватиме жорстко - до суб'єктів господарювання застосовуватимуть штрафні санкції.

Читайте також, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно).

    Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

