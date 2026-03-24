В Україні з квітня стартує "сезон тиші": що це таке та що буде під суворою забороною

З 1 квітня до 15 червня в Україні розпочинається щорічний "сезон тиші". Це особливий період, передбачений законом, коли дикі тварини масово розмножуються та вирощують потомство.

Головне:

"Сезон тиші": Критичний період для відновлення природи, коли дикі тварини масово розмножуються та вирощують потомство.

Критичний період для відновлення природи, коли дикі тварини масово розмножуються та вирощують потомство. Заборони: закон забороняє будь-яку діяльність із підвищеним шумом: стрільбу, вибухи, феєрверки, санітарні рубки лісу та використання моторних суден.

закон забороняє будь-яку діяльність із підвищеним шумом: стрільбу, вибухи, феєрверки, санітарні рубки лісу та використання моторних суден. Рибальство: Діють обмеження на риболовлю. Дозволено лов лише з берега на одну вудку або спінінг.

Діють обмеження на риболовлю. Дозволено лов лише з берега на одну вудку або спінінг. Воєнний стан: У багатьох регіонах діє заборона на відвідування лісів через мінну небезпеку. Використання дронів не рекомендується через стрес для тварин.

У багатьох регіонах діє заборона на відвідування лісів через мінну небезпеку. Використання дронів не рекомендується через стрес для тварин. Правила поведінки: WWF-Україна закликає дотримуватися тиші, не сходити з маркованих маршрутів, тримати собак на повідку та в жодному разі не чіпати знайдених дитинчат тварин.

WWF-Україна закликає дотримуватися тиші, не сходити з маркованих маршрутів, тримати собак на повідку та в жодному разі не чіпати знайдених дитинчат тварин. Збереження видів: Порушення тиші може призвести до загибелі потомства, зокрема рідкісних видів, як-от рисі, зубри чи червонокнижна стерлядь.

Що відбувається в природі в "сезон тиші"

Квітнуть первоцвіти - підсніжники, проліски, крокуси, горицвіт та інші ранньовесняні види.

- підсніжники, проліски, крокуси, горицвіт та інші ранньовесняні види. Навесні у багатьох видів тварин з’являється потомство - зокрема у зайців, лисиць, борсуків і дикої свині, а наприкінці весни народжуються телята зубра, оленя, лося та козулі.

- зокрема у зайців, лисиць, борсуків і дикої свині, а наприкінці весни народжуються телята зубра, оленя, лося та козулі. У рисі триває шлюбний період - час залицянь і пошуку партнерів для продовження роду. Оскільки ці тварини ведуть одиночний спосіб життя, спарювання відбувається не щороку. Вагітність у самок триває в середньому 65–90 днів, після чого зазвичай народжується від двох до чотирьох кошенят. У перші тижні життя вони залишаються сліпими та повністю залежать від матері. Самка виховує потомство самостійно, а молоді рисенята залишають лігво приблизно у віці 10-12 місяців.

- час залицянь і пошуку партнерів для продовження роду. Оскільки ці тварини ведуть одиночний спосіб життя, спарювання відбувається не щороку. Вагітність у самок триває в середньому 65–90 днів, після чого зазвичай народжується від двох до чотирьох кошенят. У перші тижні життя вони залишаються сліпими та повністю залежать від матері. Самка виховує потомство самостійно, а молоді рисенята залишають лігво приблизно у віці 10-12 місяців. У горах ведмеді виходять із зимового сну, а у новонароджених ведмежат поступово розвиваються слух і зір. Самка вигодовує малят молоком протягом 4-5 місяців, а разом із матір’ю вони залишаються до трьох років. Водночас перший рік життя є найскладнішим для молодняка - смертність у цей період може сягати близько 50 %. Зазвичай ведмедиця народжує одного-двох ведмежат.

а у новонароджених ведмежат поступово розвиваються слух і зір. Самка вигодовує малят молоком протягом 4-5 місяців, а разом із матір’ю вони залишаються до трьох років. Водночас перший рік життя є найскладнішим для молодняка - смертність у цей період може сягати близько 50 %. Зазвичай ведмедиця народжує одного-двох ведмежат. Навесні молоді бобри залишають родини батьків і вирушають у пошуках нових територій - як водою, так і суходолом.

- як водою, так і суходолом. У багатьох птахів розпочинаються залицяння та шлюбні ігри , а вже наприкінці весни з’являється потомство.

, а вже наприкінці весни з’являється потомство. Земноводні та плазуни після зимівлі активізуються та прямують до місць розмноження . Під час цих сезонних міграцій вони часто перетинають автомобільні дороги і стають особливо вразливими. Змії також можуть виповзати на асфальт, щоб зігрітися на сонці. Саме тому водіям і пішоходам у цей період варто бути особливо уважними та враховувати безпеку дикої природи під час пересування.

. Під час цих сезонних міграцій вони часто перетинають автомобільні дороги і стають особливо вразливими. Змії також можуть виповзати на асфальт, щоб зігрітися на сонці. Саме тому водіям і пішоходам у цей період варто бути особливо уважними та враховувати безпеку дикої природи під час пересування. Це також період нересту багатьох видів риб, зокрема стерляді прісноводної - одного з шести червонокнижних представників родини осетрових в Україні. Це єдиний прісноводний вид осетрових, здатний формувати локальні популяції в басейнах Дністра, Дніпра та Дунаю.

Фото: лось (Sonder_Unsplash.com)

Будь-яке втручання у цей період може порушити природні процеси, призвести до загибелі потомства або зменшення чисельності популяцій.

Що заборонено законом?

Відповідно до статті 39 Закону України "Про тваринний світ", у період "сезону тиші" заборонено діяльність, що створює підвищений шум і турбує тварин.

Зокрема, йдеться про:

стрільбу та проведення вибухових робіт;

феєрверки;

санітарні рубки лісу;

використання моторних маломірних суден;

проведення автозмагань та інших заходів із підвищеним рівнем шуму.

Також діють обмеження щодо рибальства, зокрема заборона лову на нерестовищах і проведення гідротехнічних робіт у водоймах. Вилов риби у цей період можна здійснювати лише однією вудкою і спінінгом з берега.

Що додатково важливо пам’ятати в умовах воєнного стану?

Окрім турботи про дику природу, важливо пам’ятати і про власну безпеку в умовах воєнного стану.

У багатьох регіонах України діє повна або часткова заборона на відвідування лісів через ризик замінування та підвищену пожежну небезпеку. Перед плануванням прогулянок варто обов’язково перевіряти актуальні розпорядження обласних військових адміністрацій.

Також не рекомендується використовувати дрони для зйомки. Окрім обмежень, пов’язаних із воєнним станом, шум безпілотників спричиняє значний стрес для птахів і великих ссавців.

Фото: рись (David Lawson WWF-UK)

Як поводитися на природі під час "сезону тиші": рекомендації WWF-Україна

Фахівці WWF-Україна закликають дотримуватися простих правил під час відпочинку на природі: