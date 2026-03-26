lifecell підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 2 квітня
Мобільний оператор lifecell з 2 квітня 2026 року підвищує ціни на популярні тарифні плани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу lifecell.
"Просто Лайф"
Оновлена вартість акційного тарифу становитиме:
- 320 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
- 270 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
- 200 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.
Також збільшується кількість ГБ для використання в країнах ЄС та становитиме 8 ГБ.
"Смарт Лайф"
Оновлена вартість акційного тарифу становитиме:
- 400 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
- 350 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
- 270 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.
Оновлена вартість акційного тарифу з послугою "Плюс" становитиме:
- 430 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
- 380 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
- 300 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.
Також збільшується кількість ГБ для використання в країнах ЄС та становитиме 13 ГБ (без послуги "Плюс") та 14 ГБ (якщо в абонента підключена послуга "Плюс").
"Вільний Лайф"
- 500 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
- 450 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
- 300 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.
Оновлена вартість акційного тарифу з послугою "Плюс" становитиме:
- 550 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
- 500 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
- 350 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.
Також збільшується кількість ГБ для використання в країнах ЄС та становитиме 17 ГБ (без послуги "Плюс") та 18 ГБ (якщо в абонента підключена послуга "Плюс").
Мобільні оператори підвищують тарифи
Нагадаємо, у лютому lifecell вже підвищував ціни на популярні тарифні плани. Але зміни стосувалися тарифних планів "Максі" та "Мега" і торкнулися лише нових абонентів.
З 5 березня мобільний оператор Vodafone Україна також підвищив вартість низки популярних тарифних планів.