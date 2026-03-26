lifecell підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 2 квітня

12:47 26.03.2026 Чт
2 хв
Які пакети подорожчають?
aimg Тетяна Степанова
lifecell підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 2 квітня

Мобільний оператор lifecell з 2 квітня 2026 року підвищує ціни на популярні тарифні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу lifecell.

"Просто Лайф"

Оновлена вартість акційного тарифу становитиме:

  • 320 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
  • 270 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
  • 200 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.

Також збільшується кількість ГБ для використання в країнах ЄС та становитиме 8 ГБ.

"Смарт Лайф"

Оновлена вартість акційного тарифу становитиме:

  • 400 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
  • 350 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
  • 270 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.

Оновлена вартість акційного тарифу з послугою "Плюс" становитиме:

  • 430 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
  • 380 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
  • 300 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.

Також збільшується кількість ГБ для використання в країнах ЄС та становитиме 13 ГБ (без послуги "Плюс") та 14 ГБ (якщо в абонента підключена послуга "Плюс").

"Вільний Лайф"

Оновлена вартість акційного тарифу становитиме:
  • 500 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
  • 450 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
  • 300 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.

Оновлена вартість акційного тарифу з послугою "Плюс" становитиме:

  • 550 грн / 4 тижні - стандартна вартість;
  • 500 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;
  • 350 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.

Також збільшується кількість ГБ для використання в країнах ЄС та становитиме 17 ГБ (без послуги "Плюс") та 18 ГБ (якщо в абонента підключена послуга "Плюс").

Мобільні оператори підвищують тарифи

Нагадаємо, у лютому lifecell вже підвищував ціни на популярні тарифні плани. Але зміни стосувалися тарифних планів "Максі" та "Мега" і торкнулися лише нових абонентів.

З 5 березня мобільний оператор Vodafone Україна також підвищив вартість низки популярних тарифних планів.

