Тиск та невизначеність: до якого максимуму може дійти курс долара у квітні - прогноз банкіра

07:30 22.03.2026 Нд
Що тиснутиме на курс валют у квітні?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Тиск та невизначеність: до якого максимуму може дійти курс долара у квітні - прогноз банкіра Фото: що буде з курсом валют у квітні (Getty Images)

Квітень 2026 року стане визначальним місяцем, який може задати ритму усьому року. Попри економічний тиск та зовнішні виклики, Нацбанк має достатньо ресурсів, щоб утримати ситуацію під контролем і не допустити хаосу на валютному ринку.

Що чекати від курсу валют у квітні та чи будуть різкі стрибки долара РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Читайте також: Кукурудзою "Шахед" не збити: як Україні вирватися з пастки примітивізації – інтерв'ю з НАН

Головне:

  • Курсові коридори на квітень: долар: 43,75-44,50 грн, євро: 49,50-52,00 грн.
  • Резерви НБУ: Понад 50 млрд доларів, що дозволяє впевнено гасити надмірний попит.
  • Ризики: Головними викликами є затримка фінансової допомоги від ЄС та коливання цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході.
  • Прогноз: Тиск на гривню буде відчутним, але контрольованим; хаотичних стрибків курсу не очікується.

Ключові фактори впливу

Лєсовий пояснює, що головним гравцем залишається Нацбанк. Завдяки міжнародним резервам у розмірі понад 50 млрд доларів, регулятор планує витратити на підтримку стабільності ринку близько 3-3,5 млрд доларів протягом місяця.

На курс також тиснутимуть:

  • Інфляція та пальне: Через війну на Близькому Сході вартість пального зростає, що прискорює інфляцію (прогноз на березень - до 1,2%) і змушує людей частіше купувати валюту для збереження заощаджень.
  • Міжнародна допомога: Кредит на 90 млрд євро залишається заблокованим, а наявних коштів вистачить лише до кінця квітня. Це створює психологічний тиск на учасників ринку.
  • Воєнні ризики: Масштаби обстрілів та ситуація на фронті залишаються факторами невизначеності для економіки.

"Можна припустити, що впродовж квітня загальний фон дещо заспокоїться, а на світових ринках повернеться хоч і крихкий, але все ж спокій. Хоча повна невизначеність, безумовно, нікуди не зникне", - зазначає експерт.

Що буде з доларом та євро

У квітні очікується помітна волатильність. На міжбанку різниця між зростанням і зниженням курсу в окремі дні може сягати 0,5–0,7 грн. Проте завдяки режиму «керованої гнучкості» ринок уникне дефіциту валюти та різких зривів.

"Загалом ми очікуємо, що впродовж квітня курсові показники перебуватимуть у таких межах: курс долара - 43,75-44,50 грн, курс євро - 49,5-52 грн", - зазначає Лєсовий.

Читайте також: В Україні з'явився новий банк без відділень

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

США стерли Іран з лиця землі, - Трамп
США стерли Іран з лиця землі, - Трамп
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО