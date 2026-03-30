Виплати підвищили мільйонам: як зросла середня пенсія українців після індексації

12:06 30.03.2026 Пн
Після березневого оновлення підтримка пенсіонерів перетнула нову психологічну позначку
Ірина Костенко
Виплати підвищили мільйонам: як зросла середня пенсія українців після індексації Пенсії в Україні зросли для багатьох (фото ілюстративне: freepik.com)

Пенсійний фонд України підбив підсумки березневої індексації пенсій, яка охопила понад дев'ять мільйонів громадян. За результатами масштабного перерахунку середній розмір виплат суттєво змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ.

Які пенсії підлягали підвищенню

Українцям розповіли, що Пенсійний фонд узагальнив результати індексації пенсій у 2026 році.

Уточнюється, що її було проведено з 1 березня - на виконання постанови Кабінету міністрів України від 25 лютого 2026 року №236 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році".

"Підвищенню підлягали пенсії, призначені до 31 грудня 2025 року включно", - пояснили громадянам.

Виплати підвищили мільйонам: як зросла середня пенсія українців після індексаціїПФУ підбив підсумки березневої індексації (інфографіка: pfu.gov.ua)

Як змінився середній розмір пенсій

Згідно з інформацією ПФУ, мінімальний розмір підвищення склав 100 гривень. Тоді як максимальний - 2 595 гривень.

Наголошується (за оперативними даними), що з 1 березня 2026 року розміри пенсій підвищено для 9,5 мільйона осіб.

Уточнюється, що середній розмір підвищення склав 648,93 гривень.

"Після проведених перерахунків середній розмір пенсії у березні 2026 року становить 7 137,26 гривень", - підсумували у Пенсійному фонді.

Варто зазначити, що про механізм розрахунку коефіцієнту індексації пенсій з 1 березня 2026 року українцям розповідали окремо.

Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становив 6 544,62 гривень.

За інформацією ПФУ, тоді в Україні було зареєстровано 10,2 млн пенсіонерів, з яких:

  • 2,8 млн - продовжували працювати;
  • 7,4 млн - не працювали.

Україну можуть посунути у вступі до ЄС через нових кандидатів, - Politico
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна