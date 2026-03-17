Нерест 2026 в Україні: коли стартує заборона і як можна рибалити, щоб не "зловити" штраф

Вже зовсім скоро на більшості внутрішніх водойм України розпочнеться нерестова заборона. Рибалкам, які порушать встановлені правила, загрожують чималі штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова завідувача сектору любительського рибальства Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Івана Метя.

Головне: Старт обмежень : в цілому нерестова заборона розпочнеться в Україні з 1 квітня 2026 року, проте точна дата - залежить від конкретної області (місцями може бути навіть раніше).

: в цілому нерестова заборона розпочнеться в Україні з 1 квітня 2026 року, проте точна дата - залежить від конкретної області (місцями може бути навіть раніше). Розповсюдження заборони : ловити рибу у період розмноження не можна на нерестовищах та інших спеціально визначених ділянках.

: ловити рибу у період розмноження не можна на нерестовищах та інших спеціально визначених ділянках. Дозволені способи : рибалити можна буде лише з берега в межах населених пунктів та з певними обмеженнями.

: рибалити можна буде лише з берега в межах населених пунктів та з певними обмеженнями. Покарання: за порушення правил рибальства передбачені штрафи, а в окремих випадках - навіть кримінальна відповідальність та конфіскація спорядження.

Коли стартує нерестова заборона в Україні

В цілому нерестова заборона (щорічні весняно-літні обмеження на вилов риби у період її розмноження) розпочинається в Україні з 1 квітня 2026 року.

Водночас Меть уточнив, що ця дата - для водойм у більшості регіонів України, але не для всіх без виключення (місцями строки можуть відрізнятися).

"Наприклад, у Закарпатській області вона (нерестова заборона, - Ред.) розпочнеться з 25 березня. Й в інших регіонах вона буде тривати по-різному", - розповів спеціаліст.

Меть зауважив, що дата 1 квітня є "загальною", оскільки у цей період "починають нереститися більшість наших водних біоресурсів".

"Дехто починає нереститися раніше, дехто - пізніше. І цей, майже двохмісячний (трохи більше) період, охоплює більшість водних біоресурсів які в цей період розмножуються", - пояснив експерт.

Від чого залежить початок нересту різних риб

Оскільки не всі риби в Україні нерестяться одночасно, фахівці створили так званий "нерестовий термометр".

Йдеться про те, що початок нересту для різних видів риби залежить від температури води у тій чи іншій водоймі.

В одних період розмноження стартує при 4-6°C, тоді як в інших - при +10°C або навіть при +20°C.

Нерестовий термометр (кадр із відео: youtube.com/@DERZHRYBAGENTSTVO)

З огляду на таку ситуацію, точні дати нерестової заборони - для кожної окремої області України - публікують на сайтах територіальних підрозділів рибоохоронного патруля та на офіційних ресурсах Держрибагентства.

"Із цим ви зможете ознайомитись ближче до 1 квітня", - зауважив Меть.

Орієнтовні строки нересту у різних водоймах

Фахівець розповів також про орієнтовні (загальні) строки нересту залежно від типу водойм:

у водосховищах - з 1 квітня до 10 червня;

у річках - до 20 травня;

у придаткових водах річок - до 30 червня.

"Крім цих загальних, які я вам назвав, ще є точкові (терміни, - Ред.) - по всій території України. З різним початком і різним кінцем", - наголосив представник Держрибагентства.

Де забороняється рибалити під час нересту

Меть нагадав, що в межах нерестового періоду в Україні діють обмеження щодо місць риболовлі.

Так, заборонено рибалити:

на території нерестовищ;

на спеціально визначених нерестових ділянках водойм;

на міграційних шляхах риби (якими вона рухається до місць нересту);

у місцях, де встановлені додаткові локальні обмеження (визначені наказами рибоохоронних органів).

Перелік таких ділянок визначається окремими документами (для кожної області) та публікується спеціалізованими територіальними органами.

Як можна рибалити у період нересту в Україні

Повної заборони на риболовлю під час нересту немає.

Так, у межах населених пунктів ловити рибу дозволено з такими обмеженнями:

виключно з берега;

поза межами нерестовищ;

або вудкою, яка має не більше двох гачків на одну людину (одна вудка з двома гачками або дві вудки по одному гачку);

або спінінгом зі штучною чи природною приманкою.

Також може бути дозволене рибальство під час нересту на водоймах, які належать суб'єктам аквакультури - на платних водоймах.

Меть пояснив, що в таких випадках риба є власністю господарства, тож орендар самостійно встановлює правила вилову.

Як дізнатись більше про правила рибальства

Більше про правила любительського рибальства в Україні можна дізнатися завдяки окремому "пораднику". Йдеться про ГІД рибалки-любителя.

"Його можна завантажити з нашого сайта у PDF-форматі. Роздрукувати, або мати собі на телефоні. Тут є все необхідне для того, щоб не порушувати правила рибальства", - повідомив Меть.

ГІД рибалки-любителя (інфографіка: darg.gov.ua)

Як можуть карати рибалок-порушників

Меть наголосив, що кожен рибалка-любитель під час перебування біля водойми (з метою риболовлі) повинен мати при собі:

документ, який посвідчує особу;

засоби вимірювання ваги та довжини водних біоресурсів.

"У першу чергу - для самоконтролю. Щоб випадково не порушити правила любительського ребальства", - пояснив він.

Насамкінець представник Держрибагентства повідомив, що за порушення правил рибальства в Україні передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність:

штраф за незначні порушення може становити до 170 гривень;

штраф за грубі порушення - суворіше - до 680 гривень.

"Крім того, якщо це буде грубе порушення, з великими збитками, може бути кримінальна відповідальність по статті 249 Кримінального кодексу України", - зауважив Меть.

У такому разі сума штрафу може скласти від 17 000 до 51 000 гривень.

"Звісно, з вилученням всіх заборонених знарядь лову та способів добування. І можливе навіть позбавлення волі - до 3 років", - підсумував фахівець.