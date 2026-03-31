Пенсии, доплаты, медпомощь, тарифы и досуг: что изменится для украинцев в апреле

Апрель 2026 года принесет украинцам ряд важных изменений в разных сферах жизни. Некоторым пересчитают пенсии, других - поддержат единоразовыми выплатами, но будут также и "общие" нововведения.
Главное:
С 1 апреля 2026 года в Украине произойдет автоматический перерасчет пенсий, который коснется двух категорий работающих пенсионеров.
Так, выплаты вырастут для украинцев, которые:
В апреле 2026 года почти 13 миллионов украинцев получат единовременную доплату к пенсиям или социальным выплатам.
Речь идет про дополнительные 1500 гривен, которые начислят наиболее уязвимым категориям населения.
Средства будут начислены автоматически - через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и соцвыплаты (на счета в банках или через "Укрпочту").
В конце февраля 2026 года Верховная Рада приняла изменения в закон "О внешкольном образовании", которые позволяют устанавливать более высокие зарплаты работникам учреждений внешкольного образования.
10 марта его подписал президент Украины, а 12 марта - документ опубликовали в "Голосе Украины". Таким образом, закон вступит в силу с 12 апреля (через месяц со дня его опубликования).
Это расширит финансовую автономию учредителей государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования в вопросах формирования зарплат (окладов, доплат, надбавок, денежных вознаграждений).
Ранее в Украине обновили перечень лекарственных средств и медизделий, которые пациенты могут получить бесплатно или с частичной доплатой в рамках программы "Доступные лекарства".
С апреля она пополнится новыми препаратами для лечения хронических болезней (в обновленный список добавили 37 новых препаратов в разных дозировках).
Основной акцент сделан при этом на лечении:
С апреля текущего года в Украине начнется постепенное внедрение новых, более эффективных методов диагностики туберкулеза.
Они заменят традиционную пробу Манту.
Речь идет, в частности, об использовании теста на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ).
В апреле вступают в силу изменения в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" насчет усовершенствования порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи:
Введенные нормы направлены на сочетание:
Новые правила будут касаться как электронных, так и бумажных документов (хотя последние - используются сейчас только в исключительных случаях).
При этом основная цель - усиление контроля за тем, насколько обоснованно тому или иному человеку выдается больничный.
В апреле стартует очередной этап подачи заявок в рамках ежеквартальной программы "Ветеранский спорт".
Речь идет про 1500 гривен на занятия спортом для ветеранов и ветеранок.
Такая инициатива предоставляет возможность ветеранам и участникам боевых действий с инвалидностью получать финансовую помощь для посещения спортивных залов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Чтобы каждый мог выбрать свой формат движения с учетом состояния здоровья и собственного темпа.
В апреле мобильная связь для некоторых из украинцев может подорожать.
Так, мобильный оператор lifecell сообщил, что повышает цены на популярные тарифные планы уже со 2 апреля 2026 года.
При этом абонентам увеличат объем мобильного интернета - количество ГБ для использования в странах Европейского Союза.
"Укрзализныця" и Министерство развития общин и территорий подготовили проект изменений в правила и тарифы пассажирских перевозок.
Так, уже с апреля 2026 года может произойти индексация тарифов на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов - ориентировочно на 20%.
Украинцам объяснили, что это - первая индексация таких тарифов с 2012 года;
В целом же динамическое ценообразование на железнодорожные билеты в премиум-сегменте (СВ и 1 класс поездов "Интерсити+") может зависеть от спроса, даты покупки и заполненности поезда.
В марте в Украине заработал так называемый "топливный" кэшбек.
Речь о том, что украинцы, которые заправляются на АЗС и участвуют в программе, получат до 15% потраченных денег.
Ожидается, что программа "топливного" кэшбека будет действовать до 1 мая текущего года.
А компенсация за топливо, купленное в марте, поступит на карту "Национального кэшбэка" до конца апреля.
С апреля в Украине начинается ежегодный "сезон тишины".
Речь идет об особом периоде, предусмотренном законом, когда дикие животные массово размножаются и выращивают потомство.
Продлится он до 15 июня.
В апреле в Украине начинает действовать "общий" нерестовый запрет - ежегодные весенне-летние ограничения на вылов рыбы в период ее размножения.
В целом он начинается с 1 апреля 2026 года, однако на самом деле эта дата условная - для водоемов в большинстве регионов Украины, но не для всех без исключения.
То есть местами сроки могут отличаться.
При этом в некоторых областях ограничения по вылову определенных видов рыб может, наоборот, заканчиваться.
Так, например, во всех рыбохозяйственных водных объектах (и их частях) города Киева и Киевской области запрет на вылов щуки в период ее преднерестовой и нерестовой активности был введен в период с 15 февраля по 31 марта 2026 года.
Согласно информации директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тараса Лесового, апрель 2026 года может стать определяющим месяцем, который задаст "ритм" всему году.
В комментарии РБК-Украина эксперт ранее объяснил, что несмотря на экономическое давление и внешние вызовы, Национальный банк имеет достаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить хаоса на валютном рынке.
"Можно предположить, что в течение апреля общий фон несколько успокоится, а на мировых рынках вернется хоть и хрупкий, но все же покой. Хотя полная неопределенность, безусловно, никуда не исчезнет", - отметил специалист.
