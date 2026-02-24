Зарплати у позашкільній освіті можуть стати вищими: що вирішила Рада
Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про позашкільну освіту", які дозволяють встановлювати вищі зарплати працівникам закладів позашкільної освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу апарату Верховної Ради.
Читайте також: Підвищення зарплат вчителів на доплати не впливає? Хто має право на 2000 та 4000 гривень
Що передбачає новий закон
Парламент ухвалив закон про внесення змін до статті 22 закону "Про позашкільну освіту" щодо оплати праці працівників.
Документ розширює фінансову автономію засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти у питаннях формування зарплат.
Як зміниться оплата праці
Згідно із законом, засновники закладів отримають право:
- встановлювати посадові оклади вище рівня, визначеного Кабміном;
- запроваджувати доплати, надбавки та грошові винагороди;
- вводити додаткові механізми матеріального стимулювання за рахунок власних бюджетних надходжень.
Для чого ухвалили зміни
У Верховній Раді зазначають, що закон має на меті:
- підвищити соціальні гарантії працівників позашкільної освіти;
- посилити мотивацію та престиж роботи у цій сфері;
- створити умови для залучення й утримання кваліфікованих кадрів;
- покращити якість освітніх послуг.
Раніше уряд запустив нову програму підтримки педагогів "Гроші ходять за вчителем", у межах якої кожен учитель може отримати 1500 гривень на віртуальний рахунок для професійного розвитку.
Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що зарплати українських педагогів мають не лише відповідати середньоринковому рівню, а й перевищувати його. За його словами, уряд уже працює над новою системою оплати праці.
Також раніше повідомлялося, що в окремих українських громадах педагоги не отримали обіцяні надбавки до заробітної плати.