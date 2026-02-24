Зарплати у позашкільній освіті можуть стати вищими: що вирішила Рада

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про позашкільну освіту", які дозволяють встановлювати вищі зарплати працівникам закладів позашкільної освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу апарату Верховної Ради.

Парламент ухвалив закон про внесення змін до статті 22 закону "Про позашкільну освіту" щодо оплати праці працівників.

Раніше уряд запустив нову програму підтримки педагогів "Гроші ходять за вчителем", у межах якої кожен учитель може отримати 1500 гривень на віртуальний рахунок для професійного розвитку.

Водночас міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що зарплати українських педагогів мають не лише відповідати середньоринковому рівню, а й перевищувати його. За його словами, уряд уже працює над новою системою оплати праці.

Також раніше повідомлялося, що в окремих українських громадах педагоги не отримали обіцяні надбавки до заробітної плати.