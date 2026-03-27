Пенсії з 1 квітня зростуть, але не для всіх: кому саме перерахують виплати

15:32 27.03.2026 Пт
2 хв
Які умови для перерахунку виплат?
aimg Валерій Ульяненко
Пенсії з 1 квітня зростуть, але не для всіх: кому саме перерахують виплати Фото: пенсіонерам автоматично перерахують виплати з 1 квітня (volnovakha city)

З 1 квітня 2026 року відбудеться автоматичний перерахунок пенсій, але він торкнеться не всіх громадян. Йдеться про дві категорії працюючих пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

Читайте також: Не втратьте виплати: пенсіонерам за кордоном нагадали про важливий дедлайн

Перерахунок торкнеться пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2026 року набули 24 місяці страхового стажу.

Крім того, виплати перерахують пенсіонерам, які набули менше ніж 24 місяці страхового стажу, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

В ПФУ пояснили, що якщо станом на 1 березня 2026 року пенсіонер набув не менше як 24 місяці страхового стажу, розмір цього стажу буде враховано при перерахунку.

Якщо станом на 1 березня 2026 року пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється не раніше як через два роки після призначення виплат або попереднього перерахунку лише з урахуванням набутого страхового стажу.

Нагадаємо, пенсіонери, які перебувають за кордоном або в окупації, повинні проходити онлайн-перевірку для отримання виплат у 2026 році. Це можна зробити через звичайний відеодзвінок, заздалегідь подавши заявку на вебпорталі ПФУ.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки - 23 роки, а у 65 років - 15 років. Стаж можна "докупити" за періоди після 2004 року.

Крім того, МЗС нагадало пенсіонерам з окупованих територій, які проживають за кордоном, що до 1 квітня треба подати до ПФУ повідомлення про неотримання виплат від РФ. В іншому разі нарахування пенсії можуть призупинити.

Більше по темі:
Пенсійний фонд України Пенсії в Україні
Новини
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни