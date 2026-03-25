Швидке потепління та грози? Синоптики пояснили, яким може бути квітень в Україні
В Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику квітня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць весни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Середня температура характерна для квітня
Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою квітня, в цілому для цього місяця в Україні "характерне швидке наростання тепла".
При цьому середня мiсячна температура повітря становить:
- по Україні - від 7 до 11 градусів тепла;
- у гірських районах - близько 2-6°C.
Абсолютні температурні мінімуми
Спеціалісти повідомили, що абсолютний мінімум температури у квітні є таким:
- в середньому по Україні - від 5,6 до 16,2 градусів морозу;
- у Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях - місцями від 16,7 до 22,2 градусів морозу;
- у південній частині та Львівській області - подекуди від 3,2 до 4,9 градусів морозу.
Абсолютні температурні максимуми
При цьому абсолютний максимум температури фіксували на такому рівні:
- в середньому по Україні - від 24,6 до 33,3 градусів тепла;
- у гірських районах - місцями від 21,0 до 29,3 градусів вище нуля.
Чи багато у квітні буває опадів
Експерти Укргідрометцентру розповіли, що середня мiсячна кількість опадів становить:
- в цілому по Україні - 22-62 мм;
- у більшості районів Закарпаття та у Карпатах - 65-84 мм;
- на високогір'ї - 102-117 мм.
Крім того, по всій території України спостерігаються грози.
Яким може бути квітень цього року
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у квітні 2026 року в Україні.
Так, середня місячна температура передбачається:
- по Україні - в межах 8-11 градусів вище нуля;
- у гірських районах Карпат - близько 5-7°C.
"Що в межах норми", - уточнили в УкрГМЦ.
Тим часом місячна кількість опадів впродовж квітня очікується:
- по Україні - близько 30-50 мм;
- у Карпатах - близько 60-90 мм.
Такі показники, за словами фахівців, також у межах норми (80-120%).
