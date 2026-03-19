До "Доступних ліків" додали нові позиції: як отримати ці препарати безкоштовно вже з квітня

В Україні оновили перелік лікарських засобів та медвиробів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою за програмою "Доступні ліки". З квітня вона поповниться новими препаратами для лікування хронічних хвороб.

Оновлення списку: з квітня до програми додають 37 нових препаратів для лікування серця, діабету та хвороб дихання.

Загальний обсяг: оновлений перелік налічує 748 позицій, серед яких ліки, інсуліни та тест-смужки для глюкометрів.

Доступність: препарати можна отримати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Фінансування: бюджет програми на 2026 рік зріс на 1,8 млрд грн і становить 8,7 млрд грн.

Масштаб: з початку року послугою вже скористалися понад 1,5 млн українців, погасивши 3,5 млн рецептів.

Комплексний підхід: розширення переліку ліків доповнює національну програму "Скринінг 40+" для раннього виявлення хвороб. Що змінилося у переліку До оновленого списку додали 37 нових препаратів у різних дозуваннях. Основний акцент зроблено на лікуванні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи. Загалом оновлений перелік програми тепер налічує 748 позицій, серед яких: 621 лікарський засіб;

59 препаратів інсуліну;

32 комбіновані препарати;

комбіновані препарати; 36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів). Перелік ліків, доступних за програмою, можна переглянути за посиланням. Рання діагностика та профілактика Боротьба із серцево-судинними захворюваннями залишається пріоритетом держави, оскільки вони є основною причиною смертності в Україні. Програму доповнюють препаратами, що дозволяють лікувати поєднані стани - наприклад, коли у пацієнта одночасно діагностовано діабет та хвороби серця. Паралельно з розширенням доступу до ліків, з 1 січня 2026 року в Україні діє національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Вона спрямована на раннє виявлення серцево-судинних хвороб та цукрового діабету, що дозволяє розпочати лікування "Доступними ліками" на початкових стадіях. Як отримати ліки за програмою Дотримуйтесь алгоритму: Електронний рецепт: зверніться до сімейного лікаря (або профільного спеціаліста), щоб отримати е-рецепт.

СМС-підтвердження: на ваш телефон надійде номер рецепта та код підтвердження.

Візит до аптеки: оберіть аптеку з наклейкою "Доступні ліки", назвіть номер рецепта та отримайте препарат безоплатно або з невеликою доплатою.

якщо аптека не відпускає препарати за програмою "Доступні ліки", потрібно повідомити про це НСЗУ. Це можна зробити, звернувшись на гарячу лінію за номером 16-77.

