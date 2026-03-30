Український ШІ назвали "Сяйво": коли відкриють тестування для всіх

Понад 136 тисяч українців долучились до голосування щодо назви національної LLM та обрали переможця - "Сяйво".

"Сяйво - перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифра разом із Київстар. Сяйво працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів", - йдеться у заяві Мінцифри. Зазначається, що до фіналу вийшли 10 назв - головною умовою відбору була унікальність, оригінальність ідеї без плагіату та порушень чужих прав. "Сяйво" набрало найбільше голосів - 22 538. Коваль розповіла, що відкрите бета-тестування планується вже на кінець весни. Що передувало Нещодавно у Мінцифри розповіли, що українська команда разом із "Київстар" працює над створенням власної великої мовної моделі - системи ШІ, яка стане основою для майбутніх цифрових сервісів. Зазначається, що ця модель зможе краще розуміти український контекст, включно з мовними особливостями, діалектами та історією.