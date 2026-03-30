Український ШІ назвали "Сяйво": коли відкриють тестування для всіх

15:58 30.03.2026 Пн
LLM працюватиме у державних сервісах, освіті, бізнесі та обороні
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: українці обрали назву для національного ШІ (Getty Images)

Понад 136 тисяч українців долучились до голосування щодо назви національної LLM та обрали переможця - "Сяйво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінцифри та допис заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль.

"Сяйво - перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифра разом із Київстар. Сяйво працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів", - йдеться у заяві Мінцифри.

Зазначається, що до фіналу вийшли 10 назв - головною умовою відбору була унікальність, оригінальність ідеї без плагіату та порушень чужих прав. "Сяйво" набрало найбільше голосів - 22 538.

Коваль розповіла, що відкрите бета-тестування планується вже на кінець весни.

Що передувало

Нещодавно у Мінцифри розповіли, що українська команда разом із "Київстар" працює над створенням власної великої мовної моделі - системи ШІ, яка стане основою для майбутніх цифрових сервісів.

Зазначається, що ця модель зможе краще розуміти український контекст, включно з мовними особливостями, діалектами та історією.

Що відомо про LLM

Нагадаємо, у січні 2026 року повідомлялось, що Україна запускає ШІ, який розуміє українську мову та наші культурні особливості. Місія країни - увійти в топ-3 світу з розвитку ШІ.

Технічним партнером проекту став "Київстар". Компанія фінансує розробку моделі, після чого вона буде передана державі. Також повідомлялося, що для її тренування було обрано модель Gemma від Google.

Детальніше про те, як іде розробка національної LLM та чому власна мовна модель - це питання національної безпеки, читайте в інтерв’ю РБК-Україна.

