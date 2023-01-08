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"Дуже важко у Соледарі". Маляр розповіла про ситуацію на сході на зараз

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Україна, Неділя 08 січня 2023 12:59
"Дуже важко у Соледарі". Маляр розповіла про ситуацію на сході на зараз Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

На Донбасі ситуація складна. Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

"На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія, але й приватні", - розповіла вона.

За словами Маляр, окупанти сконцентрували чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт.

"Зараз дуже важко у Соледарі", - зізналась заступник міністра.

Вона додала, що велика частина української армії на сьогодні - це мобілізовані, тобто непрофесійні військові.

"І ми, як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети - зберегти державу і перемогти", - констатувала Маляр.

Раніше Маляр заявляла, що Росія планує і надалі продовжувати спроби наступу на сході України, а також хоче активізувати мобілізацію на фоні великих втрат особового складу.

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