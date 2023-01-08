Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Corriere della Sera.

Він зазначив, що так зване "різдвяне перемир'я" - це лише пропаганда. Водночас розвідка фіксує підготовку до нових ударів.

"Так, звичайно, очікуємо (нових ударів - ред.). Ми добре знаємо, які у них перемир'я, так було у 2014 році. Вони нічого не значать. Це просто пропаганда. Путін лише намагається перевірити реакцію українців і міжнародної спільноти. І вони готують нові бомбардування, у нас є інформація про це", - зазначив він.

При цьому Скібіцький підтвердив, що росіяни відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет. Це підтверджується тим, що ворог зменшує кількість випущених ракет під час останніх атак.

"Так, перед Новим роком у нальотах росіяни застосували лише 20 ракет. У жовтні вони випускали по 70-80. Зараз вони також використовують суміш ракет, які запускають з повітря та з моря, а також безпілотники. Ми також знаємо, що у них залишилося лише 90 "Іскандерів". У них проблеми з виробництвом цієї зброї. І вони також зменшили частоту бомбардувань", - сказав Скібіцький.

Розвідник наголосив, що росіяни можуть вдарити по енергетиці України у холодну погоду, аби залишити населення без світла та тепла.