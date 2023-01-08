Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
Росія, попри дефіцит ракет, готується до нових масованих обстрілів України. Ворог може завдати удару у холодну погоду, аби залишити українців без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Corriere della Sera.
Він зазначив, що так зване "різдвяне перемир'я" - це лише пропаганда. Водночас розвідка фіксує підготовку до нових ударів.
"Так, звичайно, очікуємо (нових ударів - ред.). Ми добре знаємо, які у них перемир'я, так було у 2014 році. Вони нічого не значать. Це просто пропаганда. Путін лише намагається перевірити реакцію українців і міжнародної спільноти. І вони готують нові бомбардування, у нас є інформація про це", - зазначив він.
При цьому Скібіцький підтвердив, що росіяни відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет. Це підтверджується тим, що ворог зменшує кількість випущених ракет під час останніх атак.
"Так, перед Новим роком у нальотах росіяни застосували лише 20 ракет. У жовтні вони випускали по 70-80. Зараз вони також використовують суміш ракет, які запускають з повітря та з моря, а також безпілотники. Ми також знаємо, що у них залишилося лише 90 "Іскандерів". У них проблеми з виробництвом цієї зброї. І вони також зменшили частоту бомбардувань", - сказав Скібіцький.
Розвідник наголосив, що росіяни можуть вдарити по енергетиці України у холодну погоду, аби залишити населення без світла та тепла.
"Але це все одно небезпечно, напевно вони все одно намагатимуться вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Очікується зниження температури сьогодні та завтра. І вони намагаються залишити без світла населення всієї України особливо в ці моменти, коли холодніше", - пояснив він.
Нагадаємо, речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти готуються до нових атак. За її словами, росіяни не обстрілювали Україну на Різдво не через "перемир'я", а через необхідність у паузі.
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