ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, - міністр

Новость на русском →
Гельсінкі, Субота 07 січня 2023 13:32
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, - міністр Фото: Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія готує чергову партію військової допомоги для України. Проте поки невідомо, що саме буде входити до нового пакету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нового міністра оборони Фінляндії Мікко Савола в Twitter.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", - зазначив він.

Водночас глава Міноборони Фінляндії наголосив, що його країна не буде розголошувати подробиць пакету з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 5 січня новий міністр оборони Фінляндії Мікко Савола склав присягу і вступив на посаду. Він пообіцяв продовжувати військову підтримку України.

Також у Фінляндії заявили, що можуть передати Україні танки Leopard 2, якщо таке рішення приймуть в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Військова допомога
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет