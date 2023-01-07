Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, - міністр

Фінляндія готує чергову партію військової допомоги для України. Проте поки невідомо, що саме буде входити до нового пакету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нового міністра оборони Фінляндії Мікко Савола в Twitter.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", - зазначив він.

Водночас глава Міноборони Фінляндії наголосив, що його країна не буде розголошувати подробиць пакету з міркувань безпеки.