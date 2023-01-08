Арестович дав прогноз щодо потужного контрнаступу ЗСУ

РФ має намір для чергового наступу на Україну кинути на фронт сотні тисяч мобілізованих, але не зможе досягти успіху через стійкість оборони ЗСУ та завдяки нарощуванню постачань озброєння від Заходу. Сили оборони України зможуть перейти у масштабний контрнаступ до початку літа.

Такий прогноз озвучив радник Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі "Фейгіна Live".

Арестович звернув увагу, що країна-агресор скоро може зіткнутися з гострим дефіцитом снарядів, таким чином буде не в змозі влаштовувати "вогняний вал" при своїх атаках, як це було, зокрема, при захопленні окупантами Сєвєродонецька та Лисичанська.

"Тепер вони беруть піхотою... І ми розуміємо, які перспективи наступу, в якому 200 тисяч солдатів, хай 300 тисяч, нехай навіть 500 тисяч повзуть на супротивника, що добре окопався або обороняється, насиченого сучасною західною зброєю. Це вирок путінським військовим планам і Путіну як політичній фігурі", - зазначив він.

При цьому радник ОП зазначив, що певний час військові ЗСУ будуть змушені знову сидіти в обороні, відбиваючи ворожі навали.

"Але приблизно з травня по липень відриється вікно можливостей для походу в контрнаступ, порівняно з яким Харківська операція може здатися для противника дитячим садком", - каже Арестович.

За його словами, зараз фіксується зміна характеру постачання військової допомоги для України з боку країн Заходу. У цьому контексті Арестович згадав великий пакет допомоги від США, який було виділено "виходячи з особливостей бойових дій наступних кілька місяців", а також допомогу з різних країн Європи.