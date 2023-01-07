Прикордонники зупинили чергову атаку ворога під Бахмутом: ліквідовано командира

Окупанти зробили чергову спробу штурму позицій ЗСУ під Бахмутом. Українські бійці відбили атаку та ліквідували російського командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Втративши управління підрозділом, окупанти не наважилися наступати та відійшли.

"Стрілковий підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, однак снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити. Точними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника", - розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська під час "перемир'я" обстріляли Бахмут та район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

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