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Прикордонники зупинили чергову атаку ворога під Бахмутом: ліквідовано командира

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Бахмут, Субота 07 січня 2023 14:24
Прикордонники зупинили чергову атаку ворога під Бахмутом: ліквідовано командира Фото: прикордонники зупинили чергову атаку ворога під Бахмутом, вбивши російського командира (dpsu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти зробили чергову спробу штурму позицій ЗСУ під Бахмутом. Українські бійці відбили атаку та ліквідували російського командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Українські сили зупинили просування ворожої піхоти на одному із напрямків біля Бахмута.

"Стрілковий підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, однак снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити. Точними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника", - розповіли у ДПСУ.

Втративши управління підрозділом, окупанти не наважилися наступати та відійшли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська під час "перемир'я" обстріляли Бахмут та район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

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