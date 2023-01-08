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Окупанти "просідають" під Кремінною, тому перекидають сили з-під Бахмута, - Гайдай

Новость на русском →
Кремінна, Неділя 08 січня 2023 10:16
Окупанти "просідають" під Кремінною, тому перекидають сили з-під Бахмута, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська "просідають" на ділянці фронту поблизу Кремінної Луганської області. Тому окупанти перекидають сили з Бахмутського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, росіяни розуміють, що не витримають натиску ЗСУ у районі Кремінної, тому перекидають частину військ з-під Бахмута.

"Туди росіяни перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог там потроху просідає... Окупанти намагаються втримати Кремінну, аби не розділити власну оборону на Луганщині навпіл", - сказав очільник ОВА.

Гайдай зазначив, що через морозну погоду очікується збільшення інтенсивності бойових дій у Луганській області.

"Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше. Але не забуваємо, що погода однаково сприяє і нам, і рашистам", - пояснив він.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що прорив ЗСУ біля Кремінної може стати загрозою для окупантів на Бахмутському напрямку.

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