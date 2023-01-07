Війська РФ вдарили по Бахмуту під час "перемир'я": двоє загиблих та 13 поранених

Російські війська 6 січня обстріляли Бахмут і район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронці, окупанти здійснили чергові обстріли з артилерії.

"Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

Прокуратура вже порушила справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що за минулу добу під обстрілом росіян також опинилося Курахове та Мар'їнка. Є пошкодження.

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