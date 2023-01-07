ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вдарили по Бахмуту під час "перемир'я": двоє загиблих та 13 поранених

Новость на русском →
Бахмут, Субота 07 січня 2023 13:58
Війська РФ вдарили по Бахмуту під час "перемир'я": двоє загиблих та 13 поранених Фото: окупанти вдарили по Бахмуту під час "перемир'я" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська 6 січня обстріляли Бахмут і район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронці, окупанти здійснили чергові обстріли з артилерії.

"Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

Прокуратура вже порушила справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що за минулу добу під обстрілом росіян також опинилося Курахове та Мар'їнка. Є пошкодження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Обстріл Війна Росії проти України
NEWS
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
Рекордний пакет США. З'явилися деталі та повний список озброєнь
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет