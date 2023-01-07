Петросян, Кіркоров, Михалков та інші. Україна ввела санкції проти артистів з РФ

Сьогодні, 7 січня, Україна офіційно запровадила нові санкції проти низки російських артистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужб у Офісу президента.

В ОП зазначають, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян на 10 років.

До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, зокрема потрапили:

співачка та актриса Ірина Аллегрова, співак Роман Архіпов, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Дмитро Білан, пропагандист Олександр Дугін, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій та Лоліта Мілявська, оперна співачка Ганна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П'єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.