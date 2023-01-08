"Макіївка 2.0": ЗСУ вдарили по гуртожитку з мобілізованими росіянами в Рубіжному

В тимчасово окупованому Рубіжному в Луганській області "прилетіло" по гуртожитку, де базувалися мобілізовані росіяни. Є інформація про 14 ліквідованих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.

"Рубіжне або Макіївка 2.0. За попередньою інформацією внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 ЧМОбіків вдяглися в дуже гарні і модні чорні пакети, кількість поранених наразі невідома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч 1 січня внаслідок удару по зосередженню окупантів в Макіївці Донецької області РФ зазнала значних втрат, коли загинули сотні мобілізованих і ще стільки ж отримали поранення.

Додамо, як сьогодні пояснили в ГУР МО, удар по росіянах Макіївці був частиною плану українських сил, який має на меті завадити наступу РФ.

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