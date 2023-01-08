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Данілов попередив про можливе загострення бойових дій: відомо коли

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Неділя 08 січня 2023 01:18
Данілов попередив про можливе загострення бойових дій: відомо коли Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Нове загострення бойових дій, ймовірно, відбудеться у лютому 2023 року. На відповідний сценарій вказують багато маркерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова, показане в ефірі телемарафону.

"Ми можемо зробити висновок, що входимо в певну фазу активізації", - зазначив посадовець.

Данілов підкреслив, що в Кремля зараз є велике бажання втягнути Білорусь у відкрите протистояння.

"Робляться певні провокації з цього приводу російськими спецслужбами. Все це дає нам підстави казати про те, що ми можемо мати таке загострення", - додав секретаря РНБО.

Нагадаємо, в Офісі президента зробили оптимістичний прогноз про танки та далекобійні ракети для України.

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