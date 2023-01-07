Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України

У рамках "кільцевого обміну" технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, у свою чергу, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

Як повідомляє видання, таку ж кількість бронетранспортерів Marder Берлін зобов'язався поставити до кінця березня й Україні. При цьому донедавна міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт категорично виключала передачу БМП із запасів Бундесверу, посилаючись на те, що вони потрібні самій Німеччині.

Зазначено також, що відповідно до контракту, збройовий концерн Rheinmetall має відправити БМП Marder до Греції, а не до України. Тому виникає питання, чи зможе Німеччина організувати постачання машин до двох країн одразу

Втім, Афіни заявили, що готові почекати з постачанням німецьких БМП, якщо Берлін планує спочатку відправити їх Києву. Як пояснив міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос, у рамках "кільцевого обміну" технікою з Німеччиною Греція передала Україні навіть більше машин, ніж було обумовлено умовами контракту - 20 замість 14.

Нині Греція, за словами голови Міноборони, може відмовитися від німецьких БМП на користь України, оскільки від початку війни Греція зайняла "чітку позицію щодо допомоги українському народу".