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Задіють всі полігони: в Білорусі назвали сроки проведення авіанавчань з РФ

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Білорусь, Неділя 08 січня 2023 17:31
Задіють всі полігони: в Білорусі назвали сроки проведення авіанавчань з РФ Фото: в Білорусі назвали сроки проведення авіанавчань з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Білоруські та російські військові проведуть спільні авіанавчання для підготовки відповідних підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

За даними відомства, під час навчань буде задіяно усі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі. Самі ж навчання почнуться 16 січня, та будуть тривати по 1 лютого 2023 року.

"Сьогодні до Республіки Білорусь прибула авіаційна складова з-поміж Військово-космічних сил Збройних Сил Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на території Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.

Нагадаємо, окупанти блокують виїзд з тимчасово окупованих територій на підконтрольні уряду України території.

Також плануючи масову мобілізацію, російські окупанти змушують вищі навчальні заклади в Криму відраховувати студентів старших курсів, які мають заборгованість у навчанні.

Днями ми писали, що російські окупанти з ПВК "Вагнер" вивезли з передмістя Бахмута близько 30 місцевих жителів.

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