Задіють всі полігони: в Білорусі назвали сроки проведення авіанавчань з РФ

Фото: в Білорусі назвали сроки проведення авіанавчань з РФ (GettyImagеs)

Білоруські та російські військові проведуть спільні авіанавчання для підготовки відповідних підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.