Задіють всі полігони: в Білорусі назвали сроки проведення авіанавчань з РФ
Білоруські та російські військові проведуть спільні авіанавчання для підготовки відповідних підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.
За даними відомства, під час навчань буде задіяно усі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі. Самі ж навчання почнуться 16 січня, та будуть тривати по 1 лютого 2023 року.
"Сьогодні до Республіки Білорусь прибула авіаційна складова з-поміж Військово-космічних сил Збройних Сил Російської Федерації", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що на території Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.
Нагадаємо, окупанти блокують виїзд з тимчасово окупованих територій на підконтрольні уряду України території.
Також плануючи масову мобілізацію, російські окупанти змушують вищі навчальні заклади в Криму відраховувати студентів старших курсів, які мають заборгованість у навчанні.
Днями ми писали, що російські окупанти з ПВК "Вагнер" вивезли з передмістя Бахмута близько 30 місцевих жителів.
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