ЗСУ завдали успішних ударів по росіянам і знищили ворожий склад палива, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За інформацією військового командування України, наша авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. При цьому були збиті три ворожі БПЛА, ймовірно типу "Орлан", та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного - уточнюється.

В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по двом районам зосередження живої сили та знищили склад палива окупантів.

В той же час росіяни вели наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагалися покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зараз вони зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але успіху не мають.

Ситуація на окремих напрямках: