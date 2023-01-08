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ЗСУ завдали успішних ударів по росіянам і знищили ворожий склад палива, - Генштаб

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Україна, Неділя 08 січня 2023 18:24
ЗСУ завдали успішних ударів по росіянам і знищили ворожий склад палива, - Генштаб Ілюстративне фото: ЗСУ завдали успішних ударів по росіянам та знищили ворожий склад палива (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові завдали низку ударів по районам скупчення російських солдатів, а також знищили склад, де зберігалося паливо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За інформацією військового командування України, наша авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. При цьому були збиті три ворожі БПЛА, ймовірно типу "Орлан", та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного - уточнюється.

В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по двом районам зосередження живої сили та знищили склад палива окупантів.

В той же час росіяни вели наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагалися покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зараз вони зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але успіху не мають.

Ситуація на окремих напрямках:

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою: підрозділи збройних сил Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках під обстрілом ворога перебували райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області.
  • На Лиманському напрямку обстріли противника зафіксували біля Макіївки, Невського, Кузьминого, Червонопопівки та Діброви Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під вогонь російських РСЗО потрапив Херсон.

Нагадаємо, раніше замміністра оборони Ганна Маляр розповідала, що на Донбасі ситуація складна, оскільки окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.

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