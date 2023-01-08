ЗСУ завдали успішних ударів по росіянам і знищили ворожий склад палива, - Генштаб
Українські військові завдали низку ударів по районам скупчення російських солдатів, а також знищили склад, де зберігалося паливо
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
За інформацією військового командування України, наша авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. При цьому були збиті три ворожі БПЛА, ймовірно типу "Орлан", та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного - уточнюється.
В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по двом районам зосередження живої сили та знищили склад палива окупантів.
В той же час росіяни вели наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагалися покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зараз вони зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але успіху не мають.
Ситуація на окремих напрямках:
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою: підрозділи збройних сил Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках під обстрілом ворога перебували райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ Харківської області.
- На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області.
- На Лиманському напрямку обстріли противника зафіксували біля Макіївки, Невського, Кузьминого, Червонопопівки та Діброви Луганської області.
- На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.
- На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під вогонь російських РСЗО потрапив Херсон.
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Нагадаємо, раніше замміністра оборони Ганна Маляр розповідала, що на Донбасі ситуація складна, оскільки окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.
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