У Німеччині не виключають передачу Україні танків Leopard 2 в майбутньому

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Буде ухвалено подальші рішення. Ні, звичайно, не виключено", - сказав Хабек в ефірі німецьго телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо танків Leopard для України.

Як зазначило видання, коментарі міністра з’явилися через два дні після того, як Німеччина заявила, що хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder до кінця березня. Це рішення Хабек назвав правильним і давно назрілим.

"Я думаю, що ця динаміка триватиме доти, доки війна динамічно розвиватиметься"., - додав він.