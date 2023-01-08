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Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією щодо ППО

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Рим, Неділя 08 січня 2023 12:03
Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією щодо ППО Фото: Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією щодо ППО (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Він перебуває на стадії обговорення, зокрема з Францією, щодо відправлення систем ППО спільного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Шостий пакет військової допомоги Україні ще на стадії обговорення, і, як говорилося, не буде жодного відправлення зброї до відповідної доповіді у парламенті. Ми обговорюємо з французами моменти вдосконалення пакета з погляду відправки систем ППО, які засновані на спільних розробках між Римом та Парижем", - сказав міністр.

На уточнююче питання журналіста, чи просили США Італію прискорити темпи постачання зброї в Україну, Таяні відповів: "Ми - важливий партнер, але про зброю не йшлося".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали про те, що США нібито просять Італію прискорити наступний пакет військової допомоги для України і до нього, можливо, увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

Додамо, ще у жовтні президент Володимир Зеленський звернувся до Італії та Франції з проханням надати Україні ППО SAMP-T.

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