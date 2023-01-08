Коли та на яких напрямках росіяни можуть почати новий наступ: відповідь розвідки

Російські окупанти можуть розпочати новий наступ на Запорізьку область. Водночас вони спрямовуватимуть свої зусилля на стримування наступу українських захисників на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Corriere della Sera .

За його словами, наразі фіксується посилення тиску в Донецькій області. Так, ще з лютого однією з цілей РФ була повна окупація цього регіону разом із Луганською областю, проте загарбникам це не вдалося.

"Ймовірно, вони почнуть новий наступ на Запорізьку область. А на Харківському напрямку намагатимуться зупинити наш контрнаступ. І намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові", - сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що розвідка не має доказів створення штурмової групи в Білорусі та не фіксує переміщення військ.

На думку Скібіцького, Білорусь, ймовірно, використовуватиметься здебільшого як база для реорганізації військ. Він підкреслив, що наразі Росія не має достатньо військ для нового наступу з півночі.

"Ми очікуємо збільшення інтенсивності між весною та літом. Зараз їм непросто перекинути війська, враховуючи умови місцевості", - додав представник ГУР.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Росія може використати Білорусь для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

Тим часом командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк підкреслював, що наразі немає безпосередньої загрози повторного вторгнення ворога з боку Білорусі.

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