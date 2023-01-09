Обстріл Бахмута під час російського "перемир’я" та обмін полоненими: новини за вихідні
Російські війська 6 січня обстріляли Бахмут і район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення. Також 8 січня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією, у ході якого додому повернулися 50 наших захисників.
Більш детально про те, що сталося за вихідні, 7-8 січня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- На Таврійському напрямку такого поняття, як "глибокий тил" у ворога уже фактично не існує. Наразі ЗСУ контролюють всі спроби окупантів побудувати ефективну оборону.
- Окупанти зробили чергову спробу штурму позицій ЗСУ під Бахмутом. Українські бійці відбили атаку та ліквідували російського командира.
- У суботу, 7 січня, українські військові завдали вдалих ударів по окупантах і складах боєприпасів. При цьому росіяни продовжили обстріли під час "різдвяного перемир’я".
- Нове загострення бойових дій, ймовірно, відбудеться у лютому 2023 року.
- РФ має намір для чергового наступу на Україну кинути на фронт сотні тисяч мобілізованих, але не зможе досягти успіху через стійкість оборони ЗСУ та завдяки нарощуванню постачань озброєння від Заходу. Сили оборони України зможуть перейти у масштабний контрнаступ до початку літа.
- На Донбасі українські військові стримують ворожі штурми, а російські окупанти посилили атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямах і намагаються прорвати оборону ЗСУ у Соледарі. У районі Сватове - Кремінна тривають бої.
- Українські військові продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів. Наші воїни 7 січня зупинили наступальні дії ворога у Луганській та Донецькій областях.
- У тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі "Гідромаш".
- Російські війська "просідають" на ділянці фронту поблизу Кремінної Луганської області. Тому окупанти перекидають сили з Бахмутського напрямку.
- Росія, попри дефіцит ракет, готується до нових масованих обстрілів України. Ворог може завдати удару у холодну погоду, аби залишити українців без світла.
- Російські окупанти можуть розпочати новий наступ на Запорізьку область. Водночас вони спрямовуватимуть свої зусилля на стримування наступу українських захисників на Харківському напрямку.
- На Донбасі ситуація складна. Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.
- В тимчасово окупованому Рубіжному в Луганській області "прилетіло" по гуртожитку, де базувалися мобілізовані росіяни. Є інформація про 14 ліквідованих окупантів.
- Українські військові завдали низку ударів по районам скупчення російських солдатів, а також знищили склад, де зберігалося паливо.
- Білоруські та російські військові проведуть спільні авіанавчання для підготовки відповідних підрозділів, які триватимуть з 16 січня по 1 лютого.
Війська РФ вдарили по Бахмуту під час "перемир'я": двоє загиблих та 13 поранених
Російські війська 6 січня обстріляли Бахмут і район. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, а ще 13 отримали поранення.
За даними правоохоронці, окупанти здійснили чергові обстріли з артилерії.
"Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.
Також через обстріли зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.
Петросян, Кіркоров, Михалков та інші. Україна ввела санкції проти російських артистів
У суботу, 7 січня, Україна офіційно запровадила нові санкції проти низки російських артистів.
В ОП зазначають, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян на 10 років.
Україна повернула додому 50 військових, серед яких оборонці Маріуполя та Бахмута
У неділю, 8 січня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією, у ході якого додому повернулися 50 наших захисників.
Серед звільнених з полону - військові ЗСУ та тероборони, Нацгвардії та Держприкордонної служби, Військово-морський сил та Сил спецоперацій.
Військова допомога Україні від країн-партнерів
- Польща розглядає запит України щодо передачі їй танків Leopard німецького виробництва. Після того, як Берлін отримає заміну ним техніку з Південної Кореї та США.
- США просять Італію прискорити наступний пакет військової допомоги для України. До нього, можливо, увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.
- Фінляндія готує чергову партію військової допомоги для України. Проте поки невідомо, що саме буде входити до нового пакету.
- Греція, за словами голови Міноборони, готова відмовитися від німецьких БМП Marder на користь України, оскільки від початку війни зайняла "чітку позицію щодо допомоги українському народу".
- Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Він перебуває на стадії обговорення, зокрема з Францією, щодо відправлення систем ППО спільного виробництва.
- Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.
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