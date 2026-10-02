WSJ дізналося, куди "прилетіла" балістика FP-7 під час першого бойового застосування
Україна за допомогою балістичної ракети FP-7 власного виробництва атакувала об'єкт на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Інформацію про ціль української атаки виданню розкрило неназване джерело.
"Для України це позитивний розвиток подій, але багато залежить від характеристик і темпів, з якими ці ракети можуть вироблятися", - зазначив Майкл Кофман, старший науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment.
Видання звернуло увагу, що таким чином Україна приєднується до списку приблизно з дюжини країн, включаючи США, Китай, Францію, Іран та Росію, які здатні виготовляти балістичні ракети.
Перше бойове застосування FP-7
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські воїни вперше застосували для удару по ворогові балістичну ракету FP-7.
Також глава держави оприлюднив відео запуску такої ракети.
Інформації про те, куди цілилися українські захисники, президент не розкривав.
До речі, ракета FP-7 розрахована на ураження наземних об'єктів на дистанції до 200 км. Вона здатна оснащуватись бойовою частиною масою до 150 кг, а заявлена точність досягає 14 метрів. Максимальна швидкість ракети становить 1500 м/с, причому вона може підніматися на висоту до 65 км.