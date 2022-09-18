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На западе и севере дожди, а в Карпатах с мокрым снегом: прогноз погоды на завтра

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Киев, Воскресенье 18 сентября 2022 16:13
На западе и севере дожди, а в Карпатах с мокрым снегом: прогноз погоды на завтра Фото: на западе и севере 19 сентября дожди, а в Карпатах с мокрым снегом (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 18 сентября, на севере и западе Украины будет дождливо, при этом в Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

В западных, ночью и в северных областях прогнозируются дожди, а на высокогорье Карпат с мокрым снегом. При этом на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. В Украине, кроме юга, ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9 градусов, а днем +11 +16. При этом в южной части и восточных областях ночью прогнозируется +8 +13, а днем +17 +22. На высокогорье Карпат ночью и днем 0 +5 градусов.

На западе и севере дожди, а в Карпатах с мокрым снегом: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве и области

В столичном регионе в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь, а днем будет без существенных осадков.

Ветер юго-западный️ 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4 +9 градусов, а днем +11 +16. При этом в Киеве температура воздуха ночью ожидается в пределах +7 +9 градусов, а днем +13 +15.

Напомним, синоптики на 19 сентября объявили штормовое предупреждение.

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