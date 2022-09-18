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В Бурыне Сумской области сильные разрушения из-за непогоды: что известно

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Бурынь, Воскресенье 18 сентября 2022 18:33
В Бурыне Сумской области сильные разрушения из-за непогоды: что известно Фото: в Бурыне Сумской области сильные разрушения из-за непогоды (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 18 сентября, в результате непогоды в Бурыне (Сумская область) фиксируют сильные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в Бурыне были разрушены дома и сорваны крыши. Также есть повреждения в домохозяйствах и повалены деревья. Часть громады осталась без света.

"На месте работают спасатели ГСЧС, предоставил поручение как можно быстрее, используя материальный резерв общины и, при необходимости, области, накрыть дома", - отметил Живицкий.

Также он добавил, что совместно с Департаментом гражданской защиты СОВА отрабатывается вопрос эвакуации жителей города.

Последствия непогоды в Бурыне (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ранее стало известно, что в Ивано-Франковске сегодня, 18 сентября, начался мощный ливень, частные дома в городе были затоплены.

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