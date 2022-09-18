Непогода в Сумской области: УЗ сообщила о задержке двух рейсов

Фото: УЗ сообщила о задержке двух рейсов из-за непогоды в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)

В воскресенье, 18 сентября, вечером два поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры в Сумской области в результате урагана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.