Непогода в Сумской области: УЗ сообщила о задержке двух рейсов
Фото: УЗ сообщила о задержке двух рейсов из-за непогоды в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
В воскресенье, 18 сентября, вечером два поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры в Сумской области в результате урагана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
По информации компании, задерживаются такие рейсы:
- №780 Киев - Сумы;
- №6305 Ворожба - Конотоп;
Также возможны задержки поездов, которые отправятся сегодня:
- №805 Харьков - Конотоп;
- №6306 Бахмач - Ворожба.
Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 18 сентября, в результате непогоды в Бурыне (Сумская область) фиксируют сильные разрушения.
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