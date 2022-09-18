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Непогода в Сумской области: УЗ сообщила о задержке двух рейсов

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Сумская область, Воскресенье 18 сентября 2022 19:26
Непогода в Сумской области: УЗ сообщила о задержке двух рейсов Фото: УЗ сообщила о задержке двух рейсов из-за непогоды в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 18 сентября, вечером два поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры в Сумской области в результате урагана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

По информации компании, задерживаются такие рейсы:

  • №780 Киев - Сумы;
  • №6305 Ворожба - Конотоп;

Также возможны задержки поездов, которые отправятся сегодня:

  • №805 Харьков - Конотоп;
  • №6306 Бахмач - Ворожба.

Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 18 сентября, в результате непогоды в Бурыне (Сумская область) фиксируют сильные разрушения.

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