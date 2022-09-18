Противоречат официальной позиции. МИД Румынии отреагировал на заявления экс-министра о разделе Украины

Министерство иностранных дел Румынии назвало призыв экс-главы МИД Андрея Марги к разделу Украины противоречащим официальной позиции страны и основным принципам международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии по поводу незаконной, необоснованной и непровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, которые сегодня регулируют международные отношения", - отметили в МИД.

Министерство заверило, что категорически отвергает позицию Марги, который "принимает, поощряет и пропагандирует распространяемые РФ злостные нарративы".

При этом МИД страны заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.