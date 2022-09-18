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В Сватово ВСУ ударили по автовокзалу, где жили оккупанты

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Луганск, Воскресенье 18 сентября 2022 11:56
В Сватово ВСУ ударили по автовокзалу, где жили оккупанты Фото: ВСУ нанесли удар по автовокзалу с оккупантами в Сватово (иллюстрация/t me riamelitopol)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные нанесли точечный удар по автовокзалу в Сватово Луганской области. Именно здесь базировались оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Бавовна" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали рашисты. Теперь 200, 300…" - написал он.

В Сватово ВСУ ударили по автовокзалу, где жили оккупанты

Как сообщалось, украинская авиация за минувшие сутки ударила по 13-ти районам сосредоточения живой силы и техники россиян в Луганской области. Также были атакованы три зенитных ракетных комплекса оккупантов.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 230 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 480 солдат.

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