В Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу: оккупанты остались без боеприпасов

В субботу, 17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты получали боеприпасы из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь .

"По имеющейся информации, были взорван железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, погибших и пострадавших нет. В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути.

Сейчас российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.