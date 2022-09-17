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В Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу: оккупанты остались без боеприпасов

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Мелитополь, Суббота 17 сентября 2022 11:49
В Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу: оккупанты остались без боеприпасов Фото: в Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу (t.me/riamelitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты получали боеприпасы из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

"По имеющейся информации, были взорван железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, погибших и пострадавших нет. В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути.

Сейчас российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.

Напомним, ранее в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

Ранее сообщалось, оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

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