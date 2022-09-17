Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосети, - МАГАТЭ

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию напрямую из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ .

По данным агентства, восстановленная линия 750 киловольт снова обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, которая необходима для охлаждения реактора и других функций безопасности.

"После повторного подключения основной линии вчера (16 сентября - ред.) днем, три резервные линии электропередачи снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередачи 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными", - отмечают в МАГАТЭ.

Также в агентстве добавили, что все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

"Надежное электроснабжение от сети за пределами площадки и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают", - объяснили в МАГАТЭ.