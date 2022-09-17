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Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосети, - МАГАТЭ

Новина українською →
Энергодар, Суббота 17 сентября 2022 17:54
Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосети, - МАГАТЭ Фото: Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосети (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию напрямую из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

По данным агентства, восстановленная линия 750 киловольт снова обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, которая необходима для охлаждения реактора и других функций безопасности.

"После повторного подключения основной линии вчера (16 сентября - ред.) днем, три резервные линии электропередачи снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередачи 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными", - отмечают в МАГАТЭ.

Также в агентстве добавили, что все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

"Надежное электроснабжение от сети за пределами площадки и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают", - объяснили в МАГАТЭ.

Напомним, 3 сентября Запорожская атомная электростанция во второй раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач.

Также мы писали, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС зону ядерной безопасности, которая поможет не допустить ядерную катастрофу.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Украина
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